Friedemann Gramm leitet seit 20 Jahren die Gmünder Musikschule

Foto: msgd

Nicht nur die seit 50 Jahren bestehende städtische Musikschule in Gmünd feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. Auch für ihren Leiter Friedemann Gramm ist der 1 . April 2021 ein besonderes Datum.

Freitag, 02. April 2021

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Denn am Donnerstag waren genau es 20 Jahre, dass er von Herrenberg nach Gmünd kam, um hier eine neue Aufgabe zu übernehmen. Gramm ist gleichermaßen Vollblutmusiker wie auch Musikpädagoge und Führungspersönlichkeit. Nach dem Musikstudium mit Hauptfach Querflöte an den Musikhochschulen Trossingen und Freiburg unterrichtete er an der Musikschule Herrenberg.





Wie er die Musikschule in Gmünd als Teil eines Netzwerks leitet, steht am 3 . April in der RZ!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



210 Aufrufe

100 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb