Post aus dem Rathaus: Projekt „Jung sein in Alfdorf“ startet

Bürgermeister Ronald Krötz und Gemeinderat Sascha Kühne stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Projekt „Jung sein in Alforf“ vor. Es startet in den nächsten Tagen mit einem Rundschreiben plus Fragebogen für alle Jugendlichen in der Gemeinde.

Mittwoch, 28. April 2021

Heino Schütte

Die Initiatoren wollen erfragen, welche Wünsche die jungen Leute in Sachen Freizeitgestaltung haben. Daraus soll sich die Umsetzung von nachhaltigen, konkreten Projekten für die offene Jugendarbeit entwickeln. Das Ganze verstehen die Macher nicht als Konkurrenz zu bestehenden Angeboten der Kirchengemeinden und Vereinen, sondern als Ergänzung.

