TSV Mutlangen verlängert mit Ümit Tekir

Mit einem sehr guten Gefühl hinsichtlich der sportlichen Zukunft der aktiven Mannschaft des Fußball-​B-​Ligisten TSV Mutlangen können Oliver Stickel (Leitung Fußball) und Michael Joos (Vorstand Fußball) die weitere Zusammenarbeit mit Trainer Ümit Tekir verkünden.

Freitag, 09. April 2021

„Kontinuität zahlt sich mittelfristig aus“, meinen die beim TSV Mutlangen für die Fußballabteilung verantwortlichen Stickel und Joos. „Mit der Vertragsverlängerung von Ümit als hauptverantwortlicher Trainer für die nächste Saison geht der eingeschlagene, durchaus sehr erfolgreiche, gemeinsame Weg weiter.“Nach dem bitteren Abstieg vor zwei Jahren in die Kreisliga B mit all den daraus resultierenden negativen Folgen wie einem Auseinanderbrechen der Mannschaft, personellen Veränderungen in der internen Leitung der Fußballabteilung und nicht zuletzt der Abkehr der über Jahrzehnte gegenüber dem Verein wohlwollenden Fans musste ein Neuanfang in alle Richtungen gestartet werden.Neben der internen personellen Neuaufstellung des Vereins mit einer für den Fußball verantwortlichen Leitung war es von existenzieller Bedeutung, einen unvoreingenommenen und zukunftsorientierten Trainer zu finden, der neben der fachlichen auch eine starke Sozialkompetenz mitbringt, was beides bei Ümit Tekir zu finden ist. „Ich habe nicht lange überlegen müssen, weil es nur Gründe gab, die für eine Vertragsverlängerung gesprochen haben“, sagt Tekir.

