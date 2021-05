Ramaj: Vom FCH zu Eintracht Frankfurt

Nach drei Jahren wird Torhüter Diant Ramaj den Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim zur kommenden Saison verlassen und sich dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt anschließen.

Über die Ablösemodalitäten zum Transfer des-​jährigen Torhüters, dessen Vertrag beim FCH noch bis zum. Junigültig gewesen wäre, vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. In dieser Saison war Ramaj nach einem Riss im Außenmeniskus des rechten Knies im vergangenen Oktober länger ausgefallen.„Diant hat bei uns als großes Talent den Sprung aus dem Nachwuchs-​Leistungszentrum in den Profi-​Kader geschafft. Das entspricht genau unserer Philosophie, immer wieder junge und entwicklungsfähige Spieler zu entdecken und auszubilden“, sagt Holger Sanwald. „Auch wenn er bei uns in der. Bundesliga keine Spielpraxis sammeln konnte, hat er durch seine Einsätze für die deutschen Junioren-​Nationalmannschaften auf sich aufmerksam gemacht. Gerade in Corona-​Zeiten sind wir auf Transfereinnahmen angewiesen und haben deshalb seinem Wunsch nach einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt entsprochen,“ erklärt der FCH-​Vorstandsvorsitzende.Torhüter Diant Ramaj sagt zu seinem Wechsel im Sommer: „Ich freue mich riesig, dass mir dieser Schritt zu Eintracht Frankfurt von beiden Seiten aus ermöglicht worden ist. Diese Chance möchte ich unbedingt nutzen. Dieser Schritt zu einem Bundesligisten ist ein guter Weg, um mich noch mehr weiterzuentwickeln. Gleichzeitig bedanke ich mich aber bei allen Verantwortlichen, dem Trainer– und Funktionsteam sowie meinen Mitspielern beim FCH. Ein großer Dank geht insbesondere an meinen Torwarttrainer Bernd Weng für die vergangenen drei Jahre, in denen ich mich als junger Spieler sehr gut weiterentwickeln konnte.“Diant Ramaj wechselteaus der Jugend des VfB Stuttgart zum Nachwuchs der Stuttgarter Kickers. Vonbisspielte der gebürtige Stuttgarter mit der Uder Kickers in der B-​Junioren-​Bundesliga Süd/​Südwest, bevor er zum FCH ins Nachwuchs-​Leistungszentrum kam. Nach bereits einem Jahr in der Urückte er fest in den Profikader auf, war aber weiterhin auch für die Uspielberechtigt, für die er in der A-​Junioren– Bundesliga Süd/​SüdwestSpiele absolvierte. Bei den FCH-​Profis stand er insgesamt dreimal im Zweitliga-​Kader. Zudem kommt Ramaj auf neun Länderspiele in den U-​-​, U-​– und U-​-​Nachwuchsmannschaften des Deutschen Fußball-​Bundes.

