SG Bettringen: Preiß kehrt zurück, Hinderberger und Cokkalender verlassen den Verein

Der Fußball-​Bezirksligist SG Bettringen kann zur neuen Saison einen Rückkehrer in seinen Reihen begrüßen: Vincent Preiß wird von der U 19 des 1 . FC Normannia Gmünd zu seinem Heimatverein wechseln. Mit Lorenz Hinderberger und Müslüm Cokkalender stehen bei der SGB derweil zwei weitere Abgänge fest.

Sonntag, 16. Mai 2021

Alex Vogt

Vincent Preiß wohnt in Bettringen und hatte seinen Heimatverein in der B-​Jugend verlassen. Zuletzt war er für die B– und A-​Junioren des. FC Normannia Gmünd aktiv, ehe er nun zur SG Bettringen zurückkehren wird. In einem guten Gespräch konnten der neue Trainer der SGB-​Bezirksligakicker, Steffen Mädger, und Teammanager Ralph Schneider Preiß für das neue Konzept in Bettringen gewinnen. „Wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, einen Bettringer zurückzuholen“, sagen Mädger und Schneider unisono.Während mit Vincent Preiß ein weiterer Neuzugang perfekt ist, muss die SGB künftig mit Lorenz Hinderberger und Müslüm Cokkalender auf zwei verdiente Spieler verzichten. Hinderberger war vom B-​Ligisten SV Frickenhofen nach Bettringen gekommen und spielte seit der Saison/​bei der SGB – unter anderem in der Landesliga. Aus beruflichen Gründen (Lehramt in Ellwangen) verlässt er den Verein und schließt sich dem Bezirksliga-​Konkurrenten TV Neuler an. „Lorenz ist ein leidenschaftlicher Kämpfer. Wir konnten uns immer zuProzent auf ihn verlassen, auch abseits des Platzes war er ein sehr wertvoller Spieler“, bedauert der Sportliche Leiter der SGB, Oliver Glass, diesen Abgang.Mit noch unbekanntem Ziel verabschiedet sich Müslüm Cokkalender von der SG Bettringen. Bereits seit der Jugend trug „Choco“ das SGB-​Trikot. Der-​jährige Mittelfeldspieler erlebte drei Landesliga-​Spielzeiten mit den Bettringern und war in den vergangenen beiden Jahren stets eine Führungskraft in der A-​Liga spielenden zweiten Mannschaft.

