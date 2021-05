Kraft und Lebensmut aus dem Geist Gottes schöpfen

Den Bogen von Ostern zu Pfingsten schlugen Dekan Robert Kloker und Pfarrerin Maike Ulrich bei einer gut besuchten ökumenischen Feier am Pfingstmontag — unter freiem Himmel auf dem Münsterplatz.

Montag, 24. Mai 2021

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Im Mittelpunkt standen dabei die Kraft und der Lebensmut, die gläubige Christen daraus schöpfen, dass sie den Geist Gottes in sich spüren. Damit verbunden wurde auch die Aufforderung, jenen Geist hinaus zu tragen in die Welt und sich auch dafür zu engagieren, die Schöpfung zu bewahren. Als Christ dürfe man nicht einfach taten– und wortlos zusehen, wenn etwas aus dem Ruder läuft.





Warum Pfingsten ein so wichtiges Fest im Kirchenjahr ist, wird in der Rems-​Zeitung am 25 . Mai erklärt!



