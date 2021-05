Yalcin Yavuz wechselt zum SV Pfahlbronn

Foto: SV Pfahlbronn

Mit Yalcin Yavuz wechselt der aktuelle Top-​Torjäger der Fußball-​Kreisliga B, Staffel I, im Sommer vom Aufstiegsrivalen TSV Waldhausen zum SV Pfahlbronn an den Haubenwasen. Dort soll der 33 -​jährige Vollblutstürmer künftig als Führungsfigur vorangehen.

Sonntag, 09. Mai 2021

Alex Vogt

Gerade einmal sieben Spiele absolviert, aber stolze zehn Tore auf dem eigenen Konto verbucht – so lautet die Bilanz von Yalcin Yavuz in der annullierten B-​Ligasaison/​. Vom TSV Waldhausen wird der Routinier im Sommer zum direkten Ligakonkurrenten wechseln.Mit seinenJahren bringt Yavuz einen reichen Erfahrungsschatz mit an den Haubenwasen, lief er doch bereits in der Bezirks– und Landesliga für die SG Schorndorf sowie den TSGV Waldstetten auf. Die „gute und lange Freundschaft“ zu SVP-​Trainer Tuna Tözge“ nennt Yavuz als Hauptgrund für den bevorstehenden Wechsel. Bereits bei seiner vorherigen Trainerstation beim SV Plüderhausen wollte Tözge den bulligen Angreifer in sein Team holen, was an einer beruflichen Veränderung von Yavuz scheiterte.In Pfahlbronn erhofft man sich durch den Neuzugang ganz besonders mehr Effektivität. Denn trotz der Herbstmeisterschaft mit sechs Siegen und nur einer Niederlage blieb die schwache Chancenverwertung das große Manko. Paradox, aber wahr: Rein zahlenmäßig stellte der Klassenprimus nur den siebtbesten Angriff der Kreisliga B I. „Wir erwarten, dass wir mit ihm künftig aus unseren vielen Gelegenheiten deutlich mehr Tore erzielen“, so Tözge, der zugleich betont: „Yalcin ist ein absoluter Teamplayer und in seiner Spielweise uneigennützig.“Der SVP-​Coach charakterisiert ihn als „einen kampfstarken Angreifer, der die Bälle halten kann, unangenehm zu verteidigen ist und genau weiß, wo das Tor steht.“ Nicht zuletzt soll Yavuz seine Erfahrung an die aufstrebenden, jungen Spieler weitergeben. Die eigenen Nachwuchskräfte heranzuführen und den personellen Umbruch beim SV Pfahlbronn in den kommenden Jahren mitzugestalten, so lautet das neue Ziel für Yavuz – verbunden mit dem Wunsch, seine Karriere mit einem weiteren Aufstieg krönen zu dürfen.

