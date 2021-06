Theologe aus Böbingen kritisiert Amtskirche und gibt Priesteramt ab

In Böbingen ist diese Nachricht das Tagesgespräch schlechthin: Der dort aufgewachsene junge Theologe Peter Hohler, zuletzt in hohen Diensten als Sekretär des Bischofs in Rottenburg, hat um seine Entlassung aus dem Priesteramt gebeten. Diesen Schritt begründet der nach wie vor überzeugte Christ mit dem Verweis auf verkrustete Strukturen der Amtskirche, in der die Botschaft der Bibel nicht gelebt werde.

In Böbingen hat die katholische Kirche nicht nur ein sehr modern gestaltetes Gotteshaus. Dort hat auch der katholische Glaube aus einer ganz besonderen Tradition heraus eine sehr weltoffene, nach vorne orientierte Ausrichtung. Im Rahmen eines großen Interviews im kirchlichen Magazin „berufen“ erzählte Pfarrer Peter Hohler vor gut einem Jahr von seiner Arbeit und wie sein Werdegang vom Kinderchor über den Ministrantendienst und als Zeltlagerleiter letztlich darin gipfelte, Theologie zu studieren und sich zum Priester weihen zu lassen.





