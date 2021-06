1 . FC Heidenheim: Tim Kleindienst unterschreibt für vier Jahre

Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim hat sich die Dienste von Torjäger Tim Kleindienst langfristig gesichert. Mit seinem bisherigen Arbeitgeber KAA Gent, der den 25 -​Jährigen in der vergangenen Rückrunde lediglich ausgeliehen hatte, konnte der FCH nun eine Einigung über eine Vertragsauflösung erzielen. Kleindienst unterschrieb einen Kontrakt bis zum 30 . Juni 2025 .

„Wie schon mehrfach betont: Tim passt sowohl menschlich als auch sportlich perfekt zu uns. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit hat er erneut in herausragender Art und Weise unter Beweis gestellt, wie extrem wertvoll er mit seinen Toren, aber auch insbesondere mit seinen läuferischen Qualitäten und seiner Arbeit gegen den Ball für unsere Mannschaft ist“, erklärt Holger Sanwald. Der FCH– Vorstandsvorsitzende fügt hinzu: „Seine Unterschrift für die kommenden vier Jahre ist ein ganz klares Bekenntnis zum FCH. Wir sind sehr glücklich, dass es nun schon zum Start der Vorbereitung damit geklappt hat, Tim fest zu verpflichten.“„Ich fühle mich hier beim FCH und in Heidenheim rundum wohl und einfach heimisch. Das ist für mich auch die Grundvoraussetzung, damit ich meine Leistung auf dem Platz so abrufen kann, wie das in der vergangenen Rückrunde der Fall war. In der neuen Saison möchte ich natürlich daran anknüpfen, damit wir uns als Mannschaft in der vielleicht stärksten. Liga aller Zeiten behaupten können – dann hoffentlich auch wieder mit möglichst vielen Zuschauern im Stadion“, freut sich Tim Kleindienst.Mit der erneuten Verpflichtung von Kleindienst darf der. FC Heidenheim den Angreifer nun bereits zum vierten Mal im FCH-​Trikot begrüßen.

