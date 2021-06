Franz Rieg als Ortsvorsteher verabschiedet — Dr. Gerold Bläse gewählt

Vorne links Franz Rieg und rechts Dr. Gerold Bläse. Hinten (von links): OB Richard Arnold, Barbara Duschek und Arno Lignau (Foto: gbr)

Mit vielen Dankesworten wurde Franz Rieg nach 14 Jahren als Bargauer Ortsvorsteher verabschiedet. Als sein Nachfolger wurde Dr. Gerold Bläse gewählt. Stellvertreter sind Barbara Duschek und Arno Lignau.

Montag, 21. Juni 2021

Gerold Bauer

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass gestern im Stadtteil eine Ära zu Ende ging. Dies kam in den Reden zum Ausdruck, in denen auch Bezug genommen wurde auf all das, was sich seit dem Amtsantritt von Rieg bewegt hat. Und dies war beileibe nicht nur die Verlagerung der Landesstraße von der Ortsmitte auf eine Umgehungsstraße.





Am 22 . Juni berichtet die Rems-​Zeitung über die Verabschiedung und Neuwahl in Bargau!



