Unimog: Der weltweit bekannte Kult-​Allradler erblickte vor 75 Jahren in Gmünd das Licht der Welt

Der Erfinder– und Wirtschaftsstandort Schwäbisch Gmünd steuert in diesem Jahr auf ein ganz besonderes Jubiläum zu: Vor 75 erblickte die weltweit bekannte Fahrzeug-​Legende Unimog in der Silberwaren– und Metallwarenfabrik Erhard & Söhne an der Weißensteiner Straße das Licht der automobilen Welt.

Es war eine schier unglaubliche diplomatische und auch pure handwerkliche Meisterleistung, die sich vorJahren und am noch frühen Vorabend der Wirtschaftswunderzeit bei ErhardSöhne und unter der Regie der mutigen Fabrikantenfamilie Köhler abspielte, sozusagen die Gmünder Unimog-​Saga: Unter den wachsamen Blicken der amerikanischen Militärbehörden durfte in Schwäbisch Gmünd die Vorserie (Prototypen) des „Universal Motor Gerät“ für ausschließlich landwirtschaftliche Zwecke konstruiert und gebaut werden. Der Unimog wurde vor der angestammten Kulisse des Stauferlandes geboren. Wir haben mit Zeitzeugen gesprochen.

