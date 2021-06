Inzidenz unter 50 im Ostalbkreis: Testpflicht im Einzelhandel fällt weg

Foto: picture alliance /​Bildagentur-​online/​Ohde | Bildagentur-​online/​Ohde

Am Mittwoch treten neue Lockerungen in Kraft. Seit 5 Tagen liegt die Inzidenz im Ostalbkreis unter 50 . Unter anderem fällt die Testpflicht im Einzelhandel weg. Das müssen Sie jetzt wissen.

Dienstag, 08. Juni 2021

Thorsten Vaas

4 Minuten Lesedauer



Das Gesundheitsamt hat es nun offiziell bestätigt: Seit 5 Tagen liegt die Inzidenz im Ostalbkreis unter 50 . Nach den Regelungen treten dann zur Öffnungsstufe 1 die Lockerungen der Öffnungsstufen 2 bis 3 zeitgleich ein. Der Eintritt in die Öffnungsstufe 3 der Corona-​Verordnung ist bereits bei einer Sieben-​Tage-​Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen möglich, ohne dass die zuvor erforderliche Zeitspanne von 14 Tagen für jede weitere Öffnungsstufe durchlaufen werden muss. Die Lockerungen im Überblick:





Was gilt bei privaten Treffen?

10

3

13

5

13

5

10

800

10

20

3

1

20

6

1

1

2

5

1

5

6

1

1

2

5

1

5

1

10

500

250

250

500

1

10

1

10

6

1

1

2

5

1

5

20

3

1

3

50

1

20

500

250

500

250

250

500

250

20





Wo kann man sich testen lassen?

Getestet zu werden, ist im Landkreis einfach möglich. Hier finden Sie eine Liste der

Getestet zu werden, ist im Landkreis einfach möglich. Hier finden Sie eine Liste der Testzentren





Wie geht es mit dem Unterricht weiter?

Seit Montag, 7 . Juni, gilt die Corona-​Verordnung Schule. Sie regelt unter anderem, ab welcher Inzidenz welche Art von Unterricht stattfindet. Drei Arten von Unterricht sind möglich. Welche der drei Unterrichtsarten stattfinden, hängt von der Inzidenz und der Schulform ab – hier unterscheiden sich sich teilweise die Corona-​Verordnung des Landes und die Corona-​Verordnung Schule. Für den Schulbereich erfolgen weitere Öffnungsschritte bei einer Inzidenz unter 50 an fünf aufeinander folgenden Werktagen. Diese treten dann am zweiten Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sollte der Ostalbkreis am Mittwoch, 9 . Juni, erneut eine Inzidenz unter 50 erreichen, wäre dieser der fünfte Werktag in Folge. Die öffentliche Bekanntmachung könnte dann am Mittwoch erfolgen, so dass die Lockerungen am Freitag, 11 . Juni, in Kraft treten. „Soweit es schulorganisatorisch erforderlich ist, kann die Umsetzung nach Entscheidung der Schulleitung bis zu drei Werktage später erfolgen“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. In der neuen Corona-​Verordnung Schule, die seit Montag gilt, ist dies allerdings nicht ausdrücklich geregelt. Dort wird eine Übergangszeit von bis zu drei Tagen nur zum Ende der Bundesnotbremse aufgeführt. Was gilt bei einer Inzidenz unter 50 für Schulen? Das lesen Sie Seit Montag,. Juni, gilt die. Sie regelt unter anderem, ab welcher Inzidenz welche Art von Unterricht stattfindet. Drei Arten von Unterricht sind möglich. Welche der drei Unterrichtsarten stattfinden, hängt von der Inzidenz und der Schulform ab – hier unterscheiden sich sich teilweise die Corona-​Verordnung des Landes und die Corona-​Verordnung Schule. Für den Schulbereich erfolgen weitere Öffnungsschritte bei einer Inzidenz unteran fünf aufeinander folgenden Werktagen. Diese treten dann am zweiten Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sollte der Ostalbkreis am Mittwoch,. Juni, erneut eine Inzidenz untererreichen, wäre dieser der fünfte Werktag in Folge. Die öffentliche Bekanntmachung könnte dann am Mittwoch erfolgen, so dass die Lockerungen am Freitag,. Juni, in Kraft treten. „Soweit es schulorganisatorisch erforderlich ist, kann die Umsetzung nach Entscheidung der Schulleitung bis zu drei Werktage später erfolgen“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. In der neuen Corona-​Verordnung Schule, die seit Montag gilt, ist dies allerdings nicht ausdrücklich geregelt. Dort wird eine Übergangszeit von bis zu drei Tagen nur zum Ende der Bundesnotbremse aufgeführt. Was gilt bei einer Inzidenz unterfür Schulen? Das lesen Sie hier





Wie steht es um den Impffortschritt?

43 , 5 Prozent erreicht. Auf dem Nach Angaben des Landratsamts habe der Kreis einen Anteil an Erstimpfungen vonProzent erreicht. Auf dem Corona-​Dashboard des Ostalbkreises wird es eine Änderung geben: Hier wird künftig jeden Dienstag die vom Sozialministerium Baden-​Württemberg veröffentlichte Anzahl der Impfungen durch niedergelassene Ärzte, Impfzentren, Mobile Dienste (MIT) und Pop-​Up-​Impfzentren bekanntgegeben. Diese Zahlen bilden auch die Basis der Berechnung der Impfquote durch das Land.





Wie geht es weiter?

Landrat Joachim Bläse appelliert, sich nach wie vor an die geltenden Abstands– und Hygieneregeln zu halten. Außerdem weist er auf die 184 Teststellen, die es im Ostalbkreis gibt hin: „Wenn die Inzidenz weiter sinkt und wir unter dem Schwellenwert von 35 liegen, folgen weitere Lockerungen.“ Denn wenn der Ostalbkreis drei aufeinanderfolgende Tage die 50 überschreitet, tritt wieder die Öffnungsstufe 3 ein.

sind im privaten oder öffentlichen Raum mitPerson aus bis zuHaushalten möglich.der Haushalte bis einschließlichJahre werden nicht mitgezählt. Zusätzlich dürfenKinder bis einschließlich bisJahre ausweiteren Haushalten dazu kommen. So sindin kleinem Rahmen wieder möglich.maximal ein Kundeein Kunde prom² Verkaufsfläche. Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: ein Kunde prom² — dies gilt jedoch nicht für den Lebensmitteleinzelhandel.Auch vor den Geschäften und auf Parkplätzen gilt dieDerin die Geschäfte soll gesteuert erfolgen, Warteschlangen sollen vermieden werden. Besondere Verkaufsaktionen sind nicht erlaubt.Dieentfällt – die Vorlage der(Geimpft – Genesen – Getestet) ist im Einzelhandel nicht mehr nötig.Einrichtungen derwie Tiersalons oder Tierfriseurbetriebe:Person prom²Diekann vonbisUhr öffnen. Im Innenbereich istGast prom² erlaubt. Tische müssen mitm voneinander entfernt stehen. Im Außenbereich sind die AHA-​Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen) einzuhalten.können ebenfalls vonbisUhr öffnen. Rauchen ist aber nur im Freien erlaubt. Im Innenbereich istGast prom² erlaubt. Tische müssen mitm voneinander entfernt stehen. Im Außenbereich sind die AHA-​Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen) einzuhalten.Bei Messen, Ausstellungen und Kongressen istPerson prom² erlaubt., wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben und weiteren können im Außenbereich mit bis zuPersonen stattfinden, im Innenbereich mit bis zuPersonen.(in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) sind drinnen mit bisPersonen möglich. Im Außenbereich sind bis zuPersonen erlaubt.Fürund sonstige Freizeiteinrichtungen giltPerson prom².Inist innen wie außenPerson prom² erlaubt., wie Spielhallen, Wettvermittlung und weitere können vonbisUhr öffnen, wobeiGast prom² mitm Abstand und bei Einhaltung der AHA-​Regeln erlaubt ist. Geraucht werden darf nur im Freien., wie Museumsführungen, sind bis zuPersonen möglich. Bei touristischenin Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze und ähnlichen gilt: Gäste ohne Genesenen– oder Impfnachweis müssen alleTage einenvorlegen. Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seilbahnen, Ausflugsschiffe, Museumsbahnen und ähnliche ist möglich, allerdings müssen Start– und Zielort mindestens in der Öffnungsstufebefinden. Maximal dieder vollen Besetzung ist zulässig.Archive, Büchereien, Bibliotheken, zoologische und botanische Gärten, Galerien, Gedenkstätten und Museen habenDie Vorlage derG (Geimpft – Genesen – Getestet) ist bei Inzidenzen unternicht mehr nötig in Archiven, Büchereien und Bibliotheken, in Galerien, Gedenkstätten und Museen und in Zoos und botanischen Gärten. Einebesteht dennoch.Kontaktarmerin Sportanlagen, –stätten und –studios sind innen und außen mitPerson prom² erlaubt.Wettkampfveranstaltungen dessind ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl bisZuschauer außen, und innen mit bis zuZuschauern möglich.Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmensind ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl bisZuschauer außen und innen mit bis zuZuschauern möglich.Lehrveranstaltungen ansind bisPersonen möglich. An Vortrags– und Informationsveranstaltungen können draußen bis zuPersonen, im Innenbereich bisPersonen teilnehmen.und vergleichbare Einrichtungen: bis zuSchüler innen und außen

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



291 Aufrufe

1107 Wörter

7 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb