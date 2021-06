Lebenswerte Altstadt: Erste Schritte in den Schmiedgassen schon im Juli

Eine Altstadt so zu gestalten, dass sie nicht mehr vom Verkehr dominiert wird und sowohl Anwohnern wie Besuchern Aufenthaltsqualität bietet — das braucht Zeit! Solange will man in Gmünd aber nicht mehr warten. Schon in diesem Sommer soll es erste Veränderungen geben.

Mittwoch, 09. Juni 2021

Gerold Bauer

Man hätte beinahe glauben könne, der Gmünder Oberbürgermeister kündigt eine weitere Gartenschau auf seinem Territorium an. Voller Begeisterung skizzierte er, wie sich das Gesicht der beiden Schmiedgassen in wenigen Wochen deutlich verändern wird. Weil man über große Eingriffe erfahrungsgemäß sehr lange diskutieren und vieles im Detail exakt planen müsse, wolle er mit schnell zu realisierenden und dazu noch kostengünstigen Maßnahmen sofort ein Signal setzen. „Die Bürger sollen sehen, dass sich etwas tut!“

