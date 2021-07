Henning Mühlleitner: Im Flugzeug Richtung Tokio

An diesem Sonntag, 18 Uhr, Airport Frankfurt: Mit der Flugnummer 716 hebt eine Boeing 747 – 8 , die größte Variante des Großraumflugzeugs 747 , ab mit dem Ziel Tokio. An Bord neben nur wenigen Privatpassagieren sitzt das 34 -​köpfige Olympiateam des Deutschen Schwimmverbandes mit Trainern und Betreuern. Darunter auch der Gmünder Henning Mühlleitner.

Welche Chancen rechnet sich Henning Mühlleitner (Neckarsulmer Sportunion) in Tokio aus? „Zweimal Finale“, sagt der erste männliche Gmünder Olympiateilnehmer im Schwimmen selbstbewusst, „im Einzel über 400 Meter Freistil und in der 4 x-​ 200 -​Meter-​Freistilstaffel.“





Der Gmünder Sportler des Jahreserlebte schon vor dem Start eine für ihn erfreuliche Überraschung: Boris Kohleisen begrüßte ihn. Der ist Lufthansa-​Flugkapitän, kommt auch aus Schwäbisch Gmünd und ist der Vater des Gmünder Schwimmers Yannik Kohleisen, der mit Mühlleitner befreundet ist. Knapp elf Stunden dauert der Nonstopflug über rundKilometer bis zum Flughafen Tokio-​Haneda.

