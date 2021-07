Himmelsgarten: Vor zehn Jahren wurden die ersten Bäume gepflanzt

Fotos: hs

Mit dem „Umzug“ von rund 20 bedrohten Obstbäumen aus Bettringen nach Wetzgau wurde vor zehn Jahren die Gestaltung des Landschafts– und Familienparks Himmmelsgarten eingeläutet.

Freitag, 02. Juli 2021

Heino Schütte

Es war ein vielbeachtetes Experiment, das mit Hilfe eines Spezialfahrzeugs durchgeführt wurde. Die großgewachsenen Obstbäume mussten in Bettringen einem Neubaugebiet weichen und fanden in Wetzgau ihre neue Heimat. Die bange Frage war seinerzeit: Werden die deutlich gestutzten Bäume im Himmelsgarten eine neue Blütezeit erleben. Ja, der Versuch gelang. Mehr zum „Himmelsgarten-​Jubiläum“ in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

