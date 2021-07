VfR Aalen: Manuel Botic verpflichtet

Foto: VfR Aalen

Der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen hat sich mit einem neuen Mittelfeldspieler verstärkt. Der 22 -​jährige Österreicher Manuel Botic wechselt vom FC Metaglobus Bukarest auf die Ostalb.

Dienstag, 20. Juli 2021

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



2016

Botic ist für vorerst ein Jahr Teil des Kaders des VfR Aalen. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Admira Wacker, bevor er dortin den Profikader übernommen wurde und unter anderem in der ersten österreichischen Liga spielte. Nach einem Jahr in der zweiten rumänischen Liga wechselt Manuel Botic nun nach Deutschland zum VfR Aalen.„Manuel Botic ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der in mehreren Probetrainingseinheiten seine Qualitäten als Zehner und Achter mehr als nur angedeutet hat“, wird Giuseppe Lepore in einer VfR-​Pressemitteilung zitiert. „Mit seiner guten Schusstechnik und seinen Pässen in die Tiefe soll er neue Akzente im Offensivspiel setzen. Wir freuen uns, dass Manuel unseren Kader verstärkt“, fügt der VfR-​Geschäftsführer hinzu.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



142 Aufrufe

139 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen