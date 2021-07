Gmünder Sportlerehrung: Sonderehrungen gehen an Anna Rupprecht, Eric Maihöfer und den TV Wetzgau

Bei der Gmünder Sportlerehrung an diesem Samstagabend auf der Remspark-​Bühne ist die spannende Frage beantwortet worden, wer sich bei den drei Sonderehrungen „Gmünder Sportlerin des Jahres 2020 “, „Gmünder Sportler des Jahres 2020 “ und „Gmünder Mannschaft des Jahres 2020 “ durchgesetzt hat.

Die zweitbeste Mannschaft Deutschlands im Kunstturnen ist gleichzeitig die Mannschaft des Jahres 2020 in Schwäbisch Gmünd. Bereits 2019 hatte sich der amtierende deutsche Vizemeister TV Wetzgau um Trainer Paul Schneider diesen Titel als bestes Gmünder Team verdient.





Mehr über die Gmünder Sportlerehrung, bei der 80 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler geehrt wurden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26 . Juli.



Zur „Gmünder Sportlerin des Jahres“ des vergangenen Jahres wurde Skispringerin Anna Rupprecht vom Skiclub Degenfeld gekürt. Rupprecht war nach einer langen Verletzungspause mit Platz acht beim Damen-​Weltcup in Ramsau im Dezemberein beeindruckendes Comeback gelungen.Kugelstoßer Eric Maihöfer ist wieund damit zum zweiten Mal in Folge als „Gmünder Sportler des Jahres“ ausgezeichnet worden.sicherte er sich im Trikot der LG Staufen in seiner Spezialdisziplin unter anderem den Titel bei der deutschen U-​-​Meisterschaft.

