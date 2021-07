WFV-​Pokal: Normannia Gmünd zwingt VfR Aalen in die Verlängerung

Foto: Caliskan

Im Drittrundenspiel des WFV-​Pokals ist der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia zwar ausgeschieden, ist gegen den zwei Klassen höher spielenden VfR Aalen aber in Führung gegangen und hat sich gegen den Favoriten aus der Regionalliga die Verlängerung erkämpft. Nach 120 Minuten entschied der Viertligist dieses packende Ostalbderby knapp mit 2 : 1 ( 1 : 1 ) für sich.

Samstag, 31. Juli 2021

Alex Vogt

Die Verlängerung begann mit einem Linksschuss von Felix Bauer ans Lattenkreuz, um ein Haar wären die Normannen erneut in Führung gegangen. Das entscheidende Tor fiel dann in der 106 . Minute, nach einem Normannia-​Ballverlust staubte Sean-​Andreas Seitz ab. Dem FCN boten sich noch zwei Chancen zum 2 : 2 , doch letztlich setzte sich der Favorit aus Aalen nach 120 Minuten knapp, aber nicht unverdient mit 2 : 1 durch.







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 2 . August.



Vor rundZuschauern erwischte der. FC Normannia Gmünd einen Traumstart. In der zweiten Minute erzielte Patrick Fossi im Liegen aus kurzer Distanz das. So nach und nach erhöhte der VfR Aalen den Druck und glich durch ein Abstaubertor von Holger Bux nachMinuten aus. Vor und nach demfehlte bei zwei Lattenschüssen der Gäste durch Alessandro Abruscia (.) und Neuzugang Sascha Korb (.) nicht viel.Auch in den zweitenMinuten hielt die Normannia mit vereinten Kräften gut dagegen und erkämpfte sich den Gang in die Verlängerung, nachdem der VfR eine Reihe von Chancen nicht verwertet hatte, weil auch FCN-​Schlussmann Yannick Ellermann einige Male glänzend zur Stelle war.

