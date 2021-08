VfR Aalen: Sergio Gucciardo verpflichtet

Der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen hat einen offensiven Außenbahnspieler verpflichtet. Der 22 -​jährige Sergio Gucciardo wechselt vom Zweitligisten SC Paderborn auf die Ostalb und ist vertraglich bis zum 30 . Juni 2022 an den VfR Aalen gebunden.

Gucciardo durchlief unter anderem die Jugendmannschaften des SC Freiburg, Karlsruher SC und SC Paderborn, bevor er in Paderbornin den Profikader wechselte und drei Einsätze in der. Liga absolvierte. Nachdem er für Alemannia Aachen und den SV Lippstadt gespielt hatte, kehrte er zum SC Paderborn zurück. Gucciardo ist ein offensiver Außenbahnspieler, der die VfR-​Verantwortlichen während seines viertägigen Probetrainings überzeugt hat.Trainer Uwe Wolf sagt: „Wir freuen uns, dass wir so einen technisch gut ausgebildeten Spieler verpflichten konnten. Er hat in der Woche beim Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen. Was uns zudem überzeugt, ist sein Charakter und die Siegermentalität.“Mit der Verpflichtung von Sergio Gucciardo ist nach Angaben des Vereins die Kaderplanung des VfR Aalen abgeschlossen. Weitere Transfers von externen Spielern sind demnach nicht vorgesehen.

