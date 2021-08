Rettungseinsatz: Waschbär will offenbar unbedingt aufs Parler-​Gymnasium

So geht’s nun wirklich nicht, bitte erst anmelden und das Ende der Schulferien abwarten! Ein Waschbär will offenbar unbedingt aufs Parler-​Gymnasium — und kommt in eine Notlage.

Sonntag, 22. August 2021

Heino Schütte

Kein alltäglicher Einsatz für die Drehleiter der Gmünder Feuerwehr: Der Waschbär war offenbar zunächst sehr geschickt in Richtung Dach des Gymnasiums geklettert. Hierbei wurde ihm die weiterführende Schule jedoch zum Verhängnis. Er rutschte am Obergeschoss unglücklich zwischen das Gestänge einer Jalousie und kam auf dem „Parler“ weder vor– noch rückwärts, musste also längere Zeit „nachsitzen“. Die Feuerwehrleute retteten den außergwöhnlichen „Pennäler“ aus seiner misslichen Lage.

