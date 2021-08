Trauer um Eugen Bläse aus Bargau

Archiv-​Foto: hs

Ob bei der Feuerwehr, in der Kfz-​Innung oder in der Handwerkskammer – der Chef eines Autohauses im Stadtteil hat sich in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert und verdient gemacht. Im Alter von 84 Jahren ist er gestorben.

Donnerstag, 26. August 2021

Gerold Bauer

Das Herz eines fröhlichen und sehr beliebten Menschen hat für immer aufgehört zu schlagen. Der Tod von Eugen Bläse erfüllt viele Menschen mit tiefer Trauer – nicht zuletzt deshalb, weil er sich zeitlebens für andere engagiert hat und seine Mentalität von großer Hilfsbereitschaft geprägt war.







In der Freitagausgabe würdigt die Rems-​Zeitung seine Verdienste in einem Nachruf!



