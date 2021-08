Footvolley-​Europameisterschaft: EM-​Titel der Frauen geht an Österreich

Bei der Sparkassen-​Footvolley-​Europameisterschaft auf dem Gmünder Johannisplatz ist am späten Samstagabend die erste Entscheidung gefallen. In einem spannenden EM-​Finale der Frauen setzten sich die beiden Österreicherinnen Antonia Missethan und Julia Rauch in drei Sätzen gegen das norwegische Duo durch.

Samstag, 07. August 2021

Alex Vogt

12

18

18

7

11

15

18

14

18

9





An diesem Sonntag ab 10 Uhr kommt es zu folgenden vier EM-​Viertelfinalspielen:





Niederlande – Deutschland I

Die Zwillinge Henriette Ingvaldsen und Pernille Ingvaldsen Smith mussten sich nach einem hochklassigen Endspiel mitundgeschlagen geben, wodurch sich Antonia Missethan und Julia Rauch aus Graz den EM-​Titel sicherten.Bei den Herren stehen derweil die Viertelfinalteilnehmer fest. Qualifiziert für die Runde der letzten acht hat sich mit Dennis und Mitch Weber das Team Deutschland I, das im K.o.-Spiel um den Viertelfinaleinzug das Team Deutschland II (Joel Nisslein, Jacob Dohmke) mitundbesiegte.Spanien I – Portugal IItalien – IsraelFrankreich – Spanien II

