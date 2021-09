Normannia Gmünd: Nach positiven Corona-​Tests Trainingsbetrieb der Verbandsliga-​Herren vorerst eingestellt

„Wir waren und sind uns unserer Verantwortung bewusst“, sagt Normannia-​Fußballabteilungsleiter Marco Biegert in einer Pressemitteilung des Vereins zu der an diesem Montag aufgetretenen Situation. Bei einigen Spielern des Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd wurden bei den seit Saisonbeginn regelmäßig durchgeführten Antigen-​Schnelltests positive Ergebnisse angezeigt.

Mittwoch, 29. September 2021

Alex Vogt

In Abstimmung mit dem Sportlichen Leiter Stephan Fichter und Trainer Zlatko Blaskic wurde das Training am Montag sofort abgesagt und auch am Dienstag wurde nicht trainiert. Obwohl mehr als zwei Drittel der Spieler längst geimpft sind, mussten die Verantwortlichen im Schwerzer reagieren. Stephan Fichter: „Trotz aller Hygienekonzepte und 3G-​Regeln gibt es eben Momente, da findet das Virus seinen Weg in die Gruppe.“ Da die Gesundheit aller Beteiligten die oberste Priorität hat, haben die Verantwortlichen der Normannia beschlossen, vorerst das Training der Verbandsliga-​Herren einzustellen. Man steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Württembergischen Fußballverband, ist im regelmäßigen Austausch und wartet auf eine Rückmeldung zur weiteren Vorgehensweise.„Das Wichtigste ist nun, dass die Betroffenen schnellstmöglich wieder vollständig genesen sind. Nur das steht jetzt im Vordergrund”, so Stephan Fichter. Fraglich ist, ob das Verbandsliga-​Heimspiel an diesem Samstag gegen Türk Spor Neu-​Ulm stattfinden wird.

