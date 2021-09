Unfall zwischen Gmünd und Deinbach

Foto: Astavi

Normalerweise sind Fahrzeuge des Malteser-​Hilfsdienstes, wie der Name ja schon sagt, bei Unfällen da, um zu helfen. Am Samstagvormittag war ein MHD-​Fahrzeug allerdings zwischen Gmünd und Deinbach selbst an einem Unfall beteiligt.

Samstag, 04. September 2021

Gerold Bauer

Die Kollision ereignete sich im Wald kurz hinter dem Gmünder B29-​Verteiler West im Kurvenbereich. Der Malteser –Dienstwagen stieß dort mit einem Toyota-​Geländewagen zusammen. Eine Person wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt, und die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

