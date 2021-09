VfR Aalen: Torwart Tim Paterok verpflichtet

Foto: VfR Aalen

Der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen hat nach den jüngsten Ergebnissen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Tim Paterok wurde laut einer Pressemitteilung des Vereins ein erfahrener Torwart verpflichtet, der für mehr Stabilität sorgen soll. Der 29-​Jährige wechselt ablösefrei auf die Ostalb.

Mittwoch, 08. September 2021

Alex Vogt

49 Sekunden Lesedauer



Der gebürtige Paderborner durchlief die Jugendmannschaften des SC Paderborn, bevor es ihn zur TSG Hoffenheim zog. Außerdem spielte der 1,92 Meter große Torhüter bei Wormatia Worms, beim SV Rödinghausen und beim VfL Osnabrück. Seine letzte Station war der TSV Steinbach Haiger. Beim VfR Aalen wird Tim Paterok mit der Rückennummer 30 auflaufen.Tim Paterok meint zu seinem Wechsel: „Ich freue mich, hier zu sein und werde mein Bestes geben, um der Mannschaft nach dem nicht gelungenen Start eine Stütze zu sein und zur besseren defensiven Stabilität beizutragen. Ebenfalls freue ich mich auf die tollen Fans und das erste Heimspiel in der Ostalb-​Arena. Es war für mich schon immer etwas Besonderes, in diesem Stadion zu spielen.“VfR-​Trainer Uwe Wolf sagt zu dieser Neuverpflichtung: „Wir sind froh, einen so erfahrenen, positiv verrückten und ehrgeizigen Torwart wie Tim verpflichten zu können. Wir hoffen, dass er für uns gerade jetzt in dieser schwierigen Phase zum Stabilisator unserer Mannschaft wird.“

