WFV-​Pokal: TSV Essingen empfängt Titelverteidiger aus Ulm

Foto: RZ

Fünf Vereine sind noch im laufenden Pokalwettbewerb des Württembergischen Fußballverbandes vertreten. Neben dem Titelverteidiger und Regionalliga-​Tabellenführer SSV Ulm 1846 stehen die beiden Verbandsligisten TSV Essingen und SSV Ehingen-​Süd im Halbfinale.

Montag, 17. Januar 2022

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



Im letzten Viertelfinal-​Duell tritt der Oberliga-​Zweitplatzierte Stuttgarter Kickers beim Landesliga-​Zweiten VfL Nagold an.Mit Hilfe des DFBnet-​Zufallsgenerators hat an diesem Montag der Verbands-​Spielausschuss-​Vorsitzende Harald Müller die folgenden beiden Halbfinalspiele im WFV-​Pokal ausgelost: Der TSV Essingen empfängt den SSV Ulm 1846 und der SSV Ehingen-​Süd trifft auf den Sieger des Duells VfL Nagold gegen die Stuttgarter Kickers.Das noch ausstehende Viertelfinale in Nagold und das erste Halbfinale in Essingen sollen am Mittwoch, 30. März, ausgetragen werden. Das zweite Halbfinalspiel soll im April stattfinden, ehe das Finale im WFV-​Pokal wie gewohnt am bundesweiten Finaltag der Amateure am 21. Mai im Stadion auf der Waldau in Stuttgart steigen wird.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



154 Aufrufe

137 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen