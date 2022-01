Schwäbisch Gmünd: Eisarena 2022 findet statt

Nachdem der Weihnachtsmarkt pandemiebedingt ausfallen musste, soll zumindest die Eisarena winterliches Vergnügen in Gmünd bieten – unter entsprechenden Vorkehrungen. Gmünd testet dabei auch eine neue Technik.

Freitag, 07. Januar 2022

Sarah Fleischer

Eine öffentliche Veranstaltung, während Omikron und seine Auswirkungen überall diskutiert werden, mutet seltsam an. Neben Aalen hatten auch andere Städte ihre Eisarenen abgesagt, nur in gmünd hält man an dem Plan fest. Es werde alles getan, damit die Eisarena kein Infektionsherd werde, verspricht Oberbürgermeister Richard Arnold. Kontrolle und Einhaltung von 2G Plus, Luftfilteranlagen in den Umkleiden und maximal 50 Personen gleichzeitig auf der Eisfläche — die diesmal eigentlich keine Eisfläche ist. Denn Gmünd testet dieses Jahr synthetisches Eis: Aus Kunststoff hergestellt, sei die Lebensdauer viel länger als bei Wassereisbahnen, bei geringerem Pflegeaufwand und minimalem Energeibedarf, erklärt Robert Frank von der Tourismus und Marketing GmbH.



Vom 15. Januar bis 6. März können große und kleine Eisläufer die Bahn auf dem Marktplatz zwischen Rathaus und Weihnachtsbaum nutzen. Wochentags ist die Eisarena von 14 bis 20 Uhr und am Wochenende von elf bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen fünf Euro und Kinder unter 18 Jahren vier Euro, ebenso werden Zehner– und Familienkarten angeboten. Wer keine Schlittschuhe hat, kann diese vor Ort für 3,50 Euro ausleihen.

Für den Check-​in werden Personalausweis, medizinische Maske und ein Impf– oder Genesenennachweis benötigt, sowie gegebenenfalls ein aktueller Schnell– oder PCR-​Test. Ausnahmen von der Testpflicht gelten entsprechender Coronaverordnung vom 27.12.2021.





Was das besondere an der neuen Kunsteisbahn ist und warum Arnold die Eisarena trotz Corona stattfinden lässt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



