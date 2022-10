TV Wetzgau: Turn-​WM mit Toba und Trebing

Nach der WM-​Qualifikation und WM-​Nominierung in Rüsselsheim steht fest: Neben Andreas Toba wird auch Glenn Trebing zur Weltmeisterschaft nach Liverpool Ende Oktober fahren.

Dienstag, 18. Oktober 2022

Bei der zweiten und entscheidenden Weltmeisterschaftsqualifikation in Rüsselsheim hatte der deutsche Kunstturn-​Nationaltrainer Valeri Belenki die nackten Daten vor sich – und entschied doch anders. Er gewährte Andreas Toba vom Bundesligisten TV Wetzgau, der im Wettkampf wegen Achillessehnenproblemen an zwei Geräten passen musste, trotz der nicht geschafften sportlichen Qualifikation einen Platz im Team.



Somit fahren mit Toba und Trebing zwei TVW-​Bundesligaturner zu den Titelkämpfen, die Ende Oktober in Liverpool beginnen.





Wie die WM-​Quali in Rüsselsheim für Toba und Trebing gelaufen ist und welche weiteren deutschen Turner bei der WM an den Start gehen werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19. Oktober.







