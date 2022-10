Alfdorf punktet mit neuer Lade-​Infrastruktur für E-​Autos

Foto: Gemeinde Alfdorf

An Ladesäulen am Alfdorfer Rathaus sowie in der Pfahlbronner Schulstraße können ab sofort Elektroautos betankt werden. Eigentümer und Betreiber ist die EnBW ODR als regionaler Energiedienstleister.

Mittwoch, 19. Oktober 2022

Benjamin Richter

33 Sekunden Lesedauer



Vor allem junge Familien schätzen an Alfdorf die naturnahe Lage in reizvoller Landschaft. Durch die Nähe zur B 29 und die Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Stuttgart ist zudem eine gute Anbindung gewährleistet.

Ab sofort kann Alfdorf darüber hinaus mit moderner Ladeinfrastruktur für E-​Autos punkten. Auf dem Parkplatz beim Rathaus sowie in Pfahlbronn in der Schulstraße ist ab jetzt das Laden möglich.

Die ODR-​Ladesäule erlaubt das schnelle und komfortable Aufladen von gleichzeitig zwei E-​Fahrzeugen mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung.





