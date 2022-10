Messer-​Angriff nach Streit zwischen zwei Männern in Bettringen

Welche schlimmen Folgen der Einsatz eines Messers haben kann, führte jüngst eine Tat in Ludwigshafen mit zwei Todesopfern vor Augen. Nicht ganz so tragisch verlief der Streit zwischen zwei Männern in Bettringen. Allerdings musste einer der Beteiligten im Krankenkenhaus wegen seiner mit dem Messer zugefügten Verletzungen behandelt werden.

Freitag, 21. Oktober 2022

Gerold Bauer

Laut Informationen des Polizeipräsidiums Aalen war es kurz vor 22 Uhr am Donnerstagabend zwischen einem 21 und einem 38 Jahre alten Manner auf dem Spielplatz „Alter Friedhof“ in der Straße „In der Vorstadt“ aus unbekannter Ursache zum Streit gekommen. Im Verlauf der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung soll, so teilt die Polizei weiter mit, der 21-​Jährige unvermittelt ein Messer gezogen und damit den anderen verletzt haben. Dessen Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt.

Der Tatverdächtige flüchtete nach Angaben der Polizei zwar zunächst mit einer weiteren Person in einem Pkw vom Tatort, sei jedoch im Rahmen einer Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

