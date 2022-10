Eröffnung der Ausstellung „Timeless Silver“ im Museum Prediger

Foto: dw

Am Sonntag wurde mit einem Festakt die Ausstellung „TIMELESS SILVER“ im Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd eröffnet. Besucherinnen und Besucher erwartet feinste Silberschmiedekunst aus vielen Epochen mit verschiedensten Techniken.

Donnerstag, 27. Oktober 2022

Sarah Fleischer

In sechs thematisch gegliederten Kapiteln der Sonderausstellung „Timeless Silver“ treten über 80 Meisterwerke der historischen und zeitgenössischen Silberschmiedekunst in einen epochenübergreifenden Dialog und erzählen ihre Geschichten.

Ausgangspunkt bildet die eigens für die Ausstellung konzipierte Installation „Bossa Nova Mystery“ des Frankfurter Künstlers Rolf Poellet.

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. April 2023 im Museum im Prediger zu sehen.



