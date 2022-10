Sportkreis Ostalb: Märchenhafte Sportgalas

Fotos: Astaví

Mit zwei großen Sportkreisgalas im Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd hat der Sportkreis Ostalb sein 50-​jähriges Bestehen gefeiert und dabei die Zuschauer in die Welt der Märchen entführt.

Montag, 03. Oktober 2022

Alex Vogt

„Es war einmal“ ein Sportkreis, zu dem gehörten 350 Vereine und 125 000 Mitglieder. Und es begab sich, dass dieser Sportkreis 50 Jahre alt wurde. Um dieses Jubiläum zu begehen, stellte der Sportkreis Ostalb ein buntes, sportliches Programm auf die Beine, das die Zuschauer im Gmünder Stadtgarten gleich zweimal in die Welt der Märchen entführte.

In jeweils 14 Beiträgen wurde in einer Nachmittags– und einer Abendvorstellung die bunte und vielfältige Welt des Sports vorgeführt. So vielfältig wie der Sport waren auch die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler.





Wie unterschiedlich das Motto „Märchen“ von den teilnehmenden Gruppen interpretiert wurde, lesen Sie im Bericht von Miriam Siegfried in der Rems-​Zeitung vom 4. Oktober.







