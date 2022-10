SGV Böbingen: Lokalmatador Fabian Kluge holt Gold bei der Junioren-​DM

Eine Medaille war sein Ziel gewesen – die goldene ist es geworden: Fabian Kluge vom SGV Böbingen hat sich am Samstagabend in der voll besetzten heimischen Römerhalle bei den Deutschen Meisterschaften in Böbingen den ersten Platz unter den Junioren bis 89 Kilogramm gesichert.

Sonntag, 30. Oktober 2022

Alex Vogt

Für den Böbinger Fabian Kluge war es am Samstag ein fast perfekter Abend in der heimischen Römerhalle: Über 112 und 117 steigerte er sich zunächst im Reißen bis auf 120 Kilogramm, wobei ihm keines der Gewichte größere Schwierigkeiten bereitete.

Damit hatte Kluge die Höchstleistung seiner Junioren-​Klasse im Reißen bereits sicher. Beim Stoßen startete er mit 145 Kilogramm in den Wettbewerb. Nachdem die Kampfrichter den Versuch als gültig gewertet hatten, lag der 20-​Jährige schon uneinholbar vorn und stand somit als Sieger unter den Junioren fest.

Dennoch ließ es sich der Böbinger bei der Heim-​DM nicht nehmen, vor dem tobenden Publikum anschließend 150 und im dritten Versuch 156 Kilogramm auflegen zu lassen. Letzteres Gewicht wäre eine neue persönliche Bestleistung gewesen, stellte sich aber als zu schwer heraus. Nichtsdestoweniger gewann Fabian Kluge mit großem Abstand und gehobenen 270 Kilogramm DM-​Gold.



Bei den Aktiven siegte souverän der zweimalige Olympionike Nico Müller.





Welche persönliche Bestleistung der Olympiasiebte von 2021, Nico Müller, in Böbingen eingestellt hat und wie es am Sonntag im Wettbewerb der Damen gelaufen ist, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung



Rems-Zeitung

