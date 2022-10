HSG Bargau/​Bettringen: 41:26 gegen SC Lehr

Dem Aufsteiger eine Lehrstunde erteilt: Einen am Ende selbst in dieser Höhe verdienten 41:26-Sieg haben die Landesliga-​Handballer der HSG Bargau Bettringen in der gut besuchten Bettringer Uhlandhalle gegen den SC Lehr gefeiert.

Mittwoch, 05. Oktober 2022

Alex Vogt

Welche Umstellung in der Abwehr der HSG Bargau/​Bettringen danach ihre Wirkung nicht verfehlte und welcher Spieler eines seiner bisher besten Spiele im HSG-​Trikot machte



Dabei ist die Heimmannschaft von Trainer Lars-​Henrik Walther etwas schwer in das Spiel und somit in die neue Saison gekommen. Der Aufsteiger aus Lehr, mit einer großen Fangemeinde und der Aufstiegseuphorie angereist, startete mit einem hohen Tempo. Aus einer offensiven 3:2:1-Abwehr heraus schaltete der Gast schnell um und erarbeitete sich in der neunten Minute eine 7:5-Führung. Die HSG spielte bis dato im Angriff zu pomadig und agierte in der Abwehr zu passiv.

