Normannia Gmünd: Blaskic verlängert

Foto: Astavi

Zlatko Blaskic hat seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag als Trainer des Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Dienstag, 15. November 2022

Alex Vogt

37 Sekunden Lesedauer



Der 40-​jährige Kroate wurde in Derventa geboren und schaffte es als Spieler bis in die kroatische U-​20-​Nationalmannschaft. Nach einigen Trainerstationen im Jugend– und Aktivenbereich war er Chefscout und Co-​Trainer beim damaligen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, ehe es ihn zur Gmünder Normannia zog. Aktuell rangiert die Blaskic-​Elf in der Verbandsliga Württemberg nach 16 Spielen mit 33 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat das Viertelfinale des WFV-​Pokals erreicht.







Was der Fußball-​Bereichsleiter der Normannia, Marco Biegert, und Blaskic selbst zu dieser Vertragsverlängerung sagen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16. November.



Zufriedene Gesichter beim 1. FC Normannia Gmünd: Zlatko Blaskic verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre und bleibt so bis 2025 dem Schwerzerklub erhalten. Blaskic ist seit Dezember 2019 Cheftrainer bei der Normannia.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



418 Aufrufe

151 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen