Lesung für Kinder mit Mathias Hütter im Kulturcafé Paletti

Foto: paletti

Die Literaturtage „wortReich“ boten mit einer rhytmischen Lesung von Mathias Hütter und Ulli Kuntze-​Meissel im auch etwas für kleine Bücherfreunde. Hütter las aus seinem Buch „Tuck, tuck, tuck, der Trecker tuckert“.

Montag, 21. November 2022

Sarah Fleischer

Zusammen mit Ulrike Kuntze Meisel erzählte er die lebendigen Erlebnisse vom tuckernden Trecker, von den Tieren auf dem Bauernhof und allerlei lustigen Begegnungen. Laut und leise, klatschend und stampfend im Rhythmus der Geschichte waren die Kinder begeistert dabei und spielten ganz selbstverständlich mit Sprache und Körper.







Kinder vieler Nationen hatten sich am Freitagnachmittag erwartungsvoll mit Ihren Eltern oder Großeltern im Kulturcafé Paletti vor der Bühne versammelt, um die neuen Buchgeschichten mit lustigen Wort– und Mitmachreimen von Mathias Hütter gespannt zu lauschen. Die Lesung fand im Rahmen der Literaturtage „wortReich“ statt.

