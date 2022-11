Defekt an Wasserleitung in der Remsstraße: Verkehrsbeeinträchtigung

Aufgrund eines Defekts an einer Wasserleitung in der Remsstraße ist dort am Mittwochmorgen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das teilen die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd mit.

Dienstag, 29. November 2022

Aufgrund eines Defektes an einer Wasserleitung im Bereich des Forum Gold und Silber und der Rems Straße 50 in Schwäbisch Gmünd, könne es ab morgen früh zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen, da die Zufahrt zur Ledergasse direkt am Kreisverkehr gesperrt werde, heißt es in der Pressemitteilung. Man arbeite mit Hochdruck daran, den Defekt schnellstmöglich zu beheben.

Ursache für die außerplanmäßige Baumaßnahme ist ein defekter Wasserschieber und ein Defekt an der Rohrleitung. Die Wasserversorgung ist laut Stadtwerken für alle Anwohner ohne Einschränkungen sichergestellt. Die Baumaßnahme startet ab Mittwochmorgen den 30. November.



