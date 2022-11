HSG Bargau/​Bettringen: Heimspiel gegen den SC Vöhringen

Foto: Zimmermann

Erstmals in dieser Saison tritt der Handball-​Landesligist HSG Bargau/​Bettringen zu einem Heimspiel in der Feinhalle in Bargau an. Am Samstag um 20 Uhr trifft der aktuelle Tabellenführer auf den sechstplatzierten Verbandsligaabsteiger SC Vöhringen.

Donnerstag, 03. November 2022

Alex Vogt

27 Sekunden Lesedauer



Die Gäste sind mit drei Niederlagen in Folge schwach in die neue Saison gestartet, nach einem Trainerwechsel zuletzt aber mit zwei Siegen in Folge in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die HSG ist entsprechend vorgewarnt und muss hochkonzentriert in diese Partie gehen.







Auf welche gegnerischen Spieler die HSG besonders achten und warum HSG-​Trainer Lars-​Henrik Walther in personeller Hinsicht erneut improvisieren muss, lesen Sie im Vorbericht der HSG Bargau/​Bettringen in der Rems-​Zeitung vom 4. November.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



107 Aufrufe

110 Wörter

40 Minuten Online



Beitrag teilen