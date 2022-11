Gschwend will belastbare Daten über Tempo-​Sünder sammeln

Neben der offenen Geschwindigkeitskontrolle mit dem lachenden oder traurigen Gesicht kann die Gemeinde Gschwend mit Hilfe einer neu gekauften mobilen Anlage auch verdeckt rund um die Uhr und wochenlang die Verkehrsbewegungen aufzeichnen.

Freitag, 04. November 2022

Gerold Bauer

Es gibt verschiedene Formen der Geschwindigkeitskontrollen – offene und „versteckte“. Da sind zum einen die klassischen „Blitzer“ – früher in Form von „Starenkästen“ und nun als moderne Säulen oder mobil in Gestalt eines Radarwagens beziehungsweise eines Geräts, das sich als „Mülltonne“ tarnt. Dann gibt es die gut sichtbaren Anzeigetafeln, die keinen Strafzettel nach sich ziehen — und letztlich die „kleinen grauen Kästen“, mit denen Langzeitmessungen und eine Differenzierung nach Fahrzeugarten möglich ist.





