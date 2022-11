Voestalpine: Pfiffiger Unterbau für Solardächer – made in Gmünd

Foto: fg

Der Gmünder Automobilzulieferer Voestalpine Automotive Components hat auf seinem Betriebsgelände eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzen-​Gesamtleistung von 1,5 Megawatt eröffnet. Die modulare Unterkonstruktion hat das Unternehmen selbst entwickelt.

Freitag, 04. November 2022

Sarah Fleischer

Von 2018 bis 2021 hat die Entwicklungabteilung von Voestalpine Automotive Components an dem Trägersystem für Photovoltaikanlagen getüftelt. Der Betrieb hatte zwar schon 2012 eine Unterkonstruktion für Solaranlagen auf den Markt gebracht. Die Lösung ließ sich jedoch nur für Anlagen anwenden, die nach Süden gerichtet waren. Dadurch, so der Produktentwickler Florian Gerstner im Gespräch mit der „Rems-​Zeitung“, gehe eine ganze Menge Potenzial verloren.

Ein Entwicklungsziel war, möglichst viele Funktionen in einem Bauteil zu vereinen, ergänzt Projektleiter Marcus Wiemann. Das gelang nun mit „iFix“, welches nicht nur mit einem besonderen Bausystem arbeitet, sonder auch eine Menge CO2 einspart.





Wie viel CO2 genau gespart wird und was an iFix so besonders ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



