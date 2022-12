B 298 bald komplett fertig — Ab Mittwoch auch zwischen Seelach und Gschwend wieder frei

Symbol-​Foto: gbr

Über den schlechten Zustand von Fahrbahnen ärgert sich jeder, der dort unterwegs ist. Die Sanierung der Schäden ist dann ebenfalls mit Ärger verbunden, weil unter Umständen längere Umwege in Kauf genommen werden müssen. Dies was auch bei den Bauarbeiten an der Bundesstraße 298 der Fall — zuerst zwischen Mutlangen und Durlangen/​Spraitbach, danach zwischen Seelach und Gschwend. Bis zum kommenden Mittwoch, 21. Dezember, soll nach Auskunft des Regierungspräsidiums Stuttgart die Gesamtmaßnahme aber fertig sein.

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert seit dem 21. November die Fahrbahndecke von Seelach bis nach Gschwend. Aufgrund der Fahrbahnschäden wurden die Asphaltschichten erneuert sowie Verdrückungen und Setzungen behoben. Zudem wurden teilweise die Entwässerungseinrichtungen erneuert, Randeinfassungen reguliert, die Bushaltestellen mit Sonderborden ausgestattet und die Hangrutschung im Bereich des Geh– und Radweges saniert.Wegen der geringen Fahrbahnbreite konnte die Sanierung aus Sicherheitsgründen nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Wie das Regierungspräsidium nun mitteilt, wird die Straße am Mittwoch, 21. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben.Der Bund investierte mit der Gesamtmaßnahme von Mutlangen bis Spraitbach und von Seelach bis Gschwend rund 3,5 Millionen Euro in den Erhalt dieser wichtigen Nord-​Süd-​Verkehrsachse.

