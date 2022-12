Hospiz-​Serie: Pastoralreferentin Daniela Kriegisch

Einmal die Woche geht Pastoralreferentin Daniela Kriegisch durch die Zimmer all jener Hospiz-​Gäste, die den Besuch einer Seelsorgerin wünschen. Manches bleibt von Besuch zu Besuch gleich, doch am Ende ist jeder ihrer Aufenthalte anders.

Freitag, 16. Dezember 2022

Sarah Fleischer

47 Sekunden Lesedauer



Mal verbringt Kriegisch ihre gesamte Zeit mit einem Gast und einer Familie, mal führt sie mehrere, kürzere Gespräche. Sie weiß nie, was sie vorher erwartet. Eine Konstante ist, dass sie immer Zeit mitbringt, um den Menschen beizustehen. Dabei erlebt sie etwas, das in allen Gesprächen mit Menschen, die im Hospiz tätig sind, auftaucht: Zeit zu schenken, gerade dort, wo sie so begrenzt ist, wird als etwas ganz Besonderes, etwas Wertvolles erlebt, das im Alltag oft wenig Platz hat.



Auch die Gespräche, die sie führt, sind ganz unterschiedlicher Natur. Denn nicht immer sind es nur die Hospizbewohnerinnen und –bewohner, die ein offenes Ohr von Kriegisch brauchen.







