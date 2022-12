Normannia Gmünd: Spiel in Geislingen abgesagt

Bereits mit der 1:3-Heimniederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Essingen am vergangenen Samstag hat sich der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd in die Winterpause verabschiedet.

Freitag, 02. Dezember 2022

Denn das an diesem Samstag vorgesehene Auswärtsspiel beim SC Geislingen ist am Donnerstagabend abgesagt worden und wird demnach erst im neuen Jahr nachgeholt. Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes in Geislingen. Die Entscheidung, das letzte Punktspiel des Jahres 2022 abzusagen, fiel nach einer durch den Württembergischen Fußballverband offiziell vorgenommenen Platzbesichtigung.

