Normannia Gmünd: 9:0 gegen SV Fellbach

Im Heimspiel gegen einen vor allem in der zweiten Halbzeit in der Abwehr erschreckend schwachen SV Fellbach ist dem effektiven Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd ein 9:0 (3:0)-Kantersieg gelungen.

Samstag, 26. Februar 2022

Alex Vogt

Mehr als die Vorentscheidung war das 4:0 nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff, Torschütze war der nach seinem Muskelfaserriss in die Gmünder Startelf zurückgekehrte Torjäger Alexander Aschauer. Danach ließ die Fellbacher Gegenwehr merklich nach und die Normannia hatte keine Mühe mehr, ihre Führung weiter in die Höhe zu schrauben. Ibrahim, Marvin Gnaase (2), Patrick Fossi und noch einmal Aschauer sorgten mit weiteren fünf Treffern für den bemerkenswerten 9:0-Endstand.







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. Februar.



Der Türöffner für dieses Schützenfest war der recht frühe Führungstreffer von Anthony Coppola in der 13. Minute, als sich die Normannen nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte schnell nach vorne kombinierten. In der 25. Minute wurde dann der vermeintliche Ausgleichstreffer wegen eines Handspiels des Fellbachers Ali Ferati zurückgepfiffen. Drei Minuten später erhöhte Coppola auf 2:0. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurden die Gäste etwas aktiver. So fiel aus FCN-​Sicht zum richtigen Zeitpunkt das 3:0 durch Jermain Ibrahim nach 43 Minuten.

