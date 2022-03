Maskenpflicht: Auch nach Lockerungen möglich

Symbolfoto: fleisa

Am 19. März sollen die Corona-​Beschränkungen weitestgehend fallen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, will die Ampelkoaltition aber die Maskenpflicht für viele Orte weiterhin möglich machen.

Dienstag, 15. März 2022

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer



Der ursprüngliche Entwurf sah vor, dass nur nach dem 19. März nur noch in Kliniken, Pflegeheimen und dem öffentlichen Personenverkehr eine Maskenpflicht verhängt werden kann. Nun korrigierte die Ampelkoalition diese Entscheidung, besonders aufgrund der steigenden Corona-​Fallzahlen. Demnach soll auch in Arztpraxen, in Tageskliniken, in Einrichtungen für ambulantes Operieren sowie in Vorsorge– oder Rehabilitationseinrichtungen eine Maskenpflicht künftig weiter bestehen können. Ausgenommen sind Zahnarzt-​, Hebammen– oder Physiotherapeutenpraxen. Baden-​Württemberg und einige weitere Länder wie Bayern verlängern zudem die Maskenpflicht in Innenräumen und an Schulen bis zum 2. April, wie der SWR meldet.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



471 Aufrufe

115 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen