TSGV Waldstetten: Heimspiel gegen den TV Echterdingen

Foto: Zimmermann

Auswärts hui, zu Hause… für ein pfui ist es noch zu früh, festzuhalten bleibt aber: drei Auswärtspartien hat der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten in der Rückrunde absolviert – und alle drei gewonnen. Am Mittwoch steht gegen den TV Echterdingen das nächste Heimspiel an.

Dienstag, 15. März 2022

Alex Vogt

Das einzige Spiel daheim ist gegen den TSV Weilimdorf mit 0:1 verloren gegangen. Am Mittwoch (19 Uhr) möchte Bernd Maier nun auch sein erstes Heimspiel als TSGV-​Trainer erfolgreich gestalten. Zu Gast ist der Tabellenfünfte TV Echterdingen. „Ein harter Brocken, der da auf uns zurollt“, blickt Maier voraus.

Durch das 3:0 beim TSVgg Plattenhardt stand der dritte Sieg im dritten Auswärtsspiel zu Buche, eine makellose Bilanz in der Rückrunde. „Nun möchten wir auch zu Hause erfolgreich sein“, sagt Maier.





Wie der TSGV-​Trainer den Gegner aus Echterdingen einschätzt, lesen Sie im Vorbericht des TSGV Waldstetten in der Rems-​Zeitung vom 15. März.







