Bodybuilder Urs Kalecinski gewinnt auch den Pokal in Kuwait

Foto: tuk

Der Gmünder Urs Kalecinski hat in Kuwait bei einem Wettkampf der Bodybuilding-​Profis seinen nächsten Sieg eingefahren. Damit ist die aktuelle Wettkampf-​Saison für ihn zunächst einmal vorbei. Er kommt nach einen kurzen Urlaub wieder zum Training zurück in die Heimat. Die nächsten Termine, unter anderem die Teilnahmer bei „Mr. Olympia“ im Dezember in Las Vegas, stehen aber schon fest.

Mittwoch, 23. März 2022

Gerold Bauer

41 Sekunden Lesedauer



Urs Kalecinski hat sich bei den Profis in der Kategorie „Classic Physique“ offensichtlich etabliert und macht bei jedem Turnier, an dem er teilnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Figur. Erneut war er beim jüngsten Wettkampf in Kuwait unter zehn Teilnehmern in seiner Klasse der einzige Europäer und durfte am Ende oben auf dem Treppchen stehen und den dekorativen großen Siegerpokal stemmen.





Wie die sportliche Zukunft des Gmünder Ausnahmesportlers nun aussieht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am 23. März. Dort finden Sie auch die Körpermaße des Bodybuilders — wer möchte kann ja schon mal das Maßbahn zücken und prüfen, wie viel ihm selbst noch zu dieser Form fehlt!



