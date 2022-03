Geld für Badsee-​Freizeitanlage in Gschwend ist bewilligt

Archiv-​Foto: gbr

Die Gemeinde Gschwend hat den endgültigen Bescheid über den LEADER-​Zuschuss für die geplante Badsee-​Freizeitanlage nun bekommen. Der Bau kann im Herbst nach der Badesaison beginnen und soll im Frühjahr 2023 bereits fertig sein.

Mittwoch, 23. März 2022

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Ohne die naturnahe Atmosphäre zu verändern, sollen am Badsee zusätzliche Sport– und Spielmöglichkeiten geschaffen und die Aufenthaltsqualität für alle Generationen noch erhöht werden.





Was sonst noch so alles mit Hilfe von Zuschüssen aus dieser Förderkulisse in Gschwend realisiert wurde beziehungsweise noch wird und woher das Geld dafür kommt, lesen Sie am 23. März in der RZ!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



288 Aufrufe

91 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen