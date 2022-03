Ostalbkreis: So steht es um die Impfpflicht im Gesundheitswesen

Zwischenstand bei der Impfpflicht im Gesundheitswesen: Gut eine Woche nach Start der Meldepflicht sind mehr als 550 Beschäftigte aus dem Pflegebereich im Gesundheitsamt registriert, die weder geimpft, noch genesen sind. Die Zahl wird weiter wachsen. Das Landratsamt rechnet mit rund 1000 Personen. Wie geht es für sie weiter?

Freitag, 25. März 2022

Thorsten Vaas

Das ist derzeit nicht klar. Bis 30. März haben Arbeitgeber Zeit, dem Gesundheitsamt ihre nicht vollständig immunisierten Beschäftigten zu melden. Erst dann beginnt in Aalen die Arbeit: Alles wird erfasst und zusammengeführt, denn die meisten Meldungen erreichten das Amt nicht über das elektronische Meldeportal ELSTER, über das man sonst Steuererklärungen online ans Finanzamt übermittelt, sondern eben auf dem Postweg. Bis Donnerstag hätten 162 Einrichtungen aus dem Ostalbkreis 562 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ohne Impf– oder Genesenennachweis gemeldet. Interessant daran: Gerade einmal 62 Betriebe nutzten dafür ELSTER, um die Daten von 239 Beschäftigten zu übermitteln. Per Mail wandten sich 26 Einrichtungen wegen 59 Personen an das Gesundheitsamt. „Auf dem Postweg meldeten 74 Einrichtungen 264 Personen“, schreibt Susanne Dietterle, Sprecherin der Landkreisverwaltung in einer Pressemitteilung.







