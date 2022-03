Corona-​Dashboard im Ostalbkreis: Keine Aktualisierung am Wochenende

Screenshot: RZ

Seit Samstag veröffentlicht das Landesgesundheitsamt an Wochenenden und feiertags keine Lageberichte. Das hat Auswirkungen auf das Corona-​Dashboard im Ostalbkreis.

Dienstag, 29. März 2022

Thorsten Vaas

42 Sekunden Lesedauer



Auch das Landratsamt Ostalbkreis wird Dashboard ab sofort nur noch mit den vom Landesgesundheitsamt publizierten Zahlen aktualisieren, heißt es in einer Mitteilung aus Aalen. Zahlen, die das Landesgesundheitsamt nun von Montag bis Freitag abends veröffentlicht, werden am Morgen des Folgetags im Dashboard des Ostalbkreises aktualisiert. Dies bedeutet: Sonntags, montags und an einem Tag nach einem Feiertag verändern sich die Zahlen auf dem Dashboard nicht mehr. Bei den Gesamtfällen, den aktiven Fällen, den Genesenen, den Verstorbenen und den Fällen in intensivmedizinischer Behandlung wird die Veränderung gegenüber dem Vortag währenddessen mit +0 angezeigt. Als Grund für den Wegfall des Lageberichts gibt das Landesgesundheitsamt die neue Corona-​Verordnung ohne Stufensystem an, das auf den Daten im Lagebericht des Landesgesundheitsamts beruhte. Ohne die gemeldeten Daten aus Baden-​Württemberg sind auch die deutschlandweiten Infektionszahlen zu niedrig.







Mehr zum Thema:

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



445 Aufrufe

171 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen